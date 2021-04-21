РИАМО - 21 апр. В столице предпринята попытка проведения несогласованного публичного мероприятия, в нем принимают участие порядка 6 тыс. человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники столичного главка МВД России вместе с представителями других правоохранительных структур обеспечивают охрану общественного порядка в центре города.

Полицейские разъясняют собравшимся, что мероприятие не согласовано в установленном порядке с органами власти.

Также собравшихся предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка.