РИАМО - 21 апр. Москва из года в год сохраняет социальную направленность бюджета, уделяя особое внимание соцподдержке семей и старшего поколения, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что высшим национальным приоритетом в стране остается сбережение народа.

«Поэтому важнейшими направлениями в работе остаются поддержка семьи и детства, молодежи, развитие здравоохранения, науки, экономики, экологическая безопасность. Президент сообщил о ряде новых социальных выплат, которые станут нужным и своевременным подспорьем для многих семей. Подчеркну, что в Москве данные направления социальной поддержки максимально усилены», - сказал Шапошников.

Он добавил, что городской бюджет из года в год остается социально ориентированным.

«В 2021 году объем социальных расходов города составил около 1,8 трлн рублей, из них на прямую поддержку жителей направлено 529,4 млрд рублей. Средства идут на доплаты к пенсиям, оплату проезда в общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, покупку лекарств и другие расходы», - уточнил Шапошников.

Он напомнил, что единовременные и ежемесячные социальные выплаты были проиндексированы на 3,7%.

«Так, в 2021 году на выплаты старшему поколению направлено 188,8 млрд рублей, семьям с детьми — 63,5 млрд рублей. Увеличение пособий коснулось 262 тыс. детей из малообеспеченных семей и 420 тыс. детей из многодетных семей, а также 35,5 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет», - рассказал спикер столичного парламента.

Шапошников добавил, что президент назвал солидарность, выдержку, единство, сплоченность, духовные ценности и патриотизм силой Российского государства.

«В столице ведется большая работа в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения». В этом году Москва отмечает юбилей - 80-летие формирования народного ополчения. Увековечить подвиг добровольцев, отдавших жизни за Москву – наш общий долг», - прокомментировал слова президента Шапошников.

По его словам, Путин настроил власти всех уровней на работу, которая должна быть направлена на повышение качества жизни людей.

«Считаю это основным поручением главы государства, на которое мы будем ориентироваться ежедневно при принятии законодательных решений», - отметил Шапошников.

Он также назвал послание президента мощным позитивным импульсом для нации и одновременно максимально откровенным разговором с каждым россиянином.

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