РИАМО - 21 апр. Пользователи МТС из России в среду вечером столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета, мобильной связи и широкополосного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector.ru.

Жалобы пользователей стали поступать около 20:00. Примерно у 44% пользователей возникли проблемы с работой мобильного интернета, у 33% - сбои в работе мобильной связи. Также 24% пользователей пожаловались на сбои в работе широкополосного интернета.

Больше всего сообщений о сбое поступает из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и других городов.