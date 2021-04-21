РИАМО - 21 апр. Столица развивает сегмент креативных индустрий в целях роста городской экономики и повышения качества человеческого капитала, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В среду президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства рассказал об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Он отметил, что еще в ноябре 2020 года в ходе работы над столичным бюджетом на 2021 год по инициативе депутатов фракции «Единой России» в Мосгордуме и постоянного депутатского объединения «Моя Москва» были увеличены на 500 млн рублей ассигнования на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий.
«Москва с большим вниманием относится к стратегии развития данного направления: создаются новые креативные кластеры и пространства для предпринимателей, предоставляются особые экономические условия для привлечения дополнительных инвестиций. В Московской городской думе сформирована специальная рабочая группа по развитию креативных индустрий», - сказал Шапошников.
По его словам, инвестируя в креативные индустрии сегодня, город закладывает основу для роста своей экономики и качества человеческого капитала на долгие годы.
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