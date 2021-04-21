РИАМО - 21 апр. Столица развивает сегмент креативных индустрий в целях роста городской экономики и повышения качества человеческого капитала, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В среду президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства рассказал об основных направлениях внутренней и внешней политики.

«Одной из ключевых тем президентского послания стало развитие и сохранение человеческого капитала. Владимир Путин заявил, что Россия выделит 3,5 млрд рублей на проекты в креативной индустрии, для этого будет создан президентский фонд культурных инициатив», - сказал Шапошников.

Он отметил, что еще в ноябре 2020 года в ходе работы над столичным бюджетом на 2021 год по инициативе депутатов фракции «Единой России» в Мосгордуме и постоянного депутатского объединения «Моя Москва» были увеличены на 500 млн рублей ассигнования на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий.

«Москва с большим вниманием относится к стратегии развития данного направления: создаются новые креативные кластеры и пространства для предпринимателей, предоставляются особые экономические условия для привлечения дополнительных инвестиций. В Московской городской думе сформирована специальная рабочая группа по развитию креативных индустрий», - сказал Шапошников.

По его словам, инвестируя в креативные индустрии сегодня, город закладывает основу для роста своей экономики и качества человеческого капитала на долгие годы.

Главное из послания президента: бесплатная газификация и новые выплаты на детей>>