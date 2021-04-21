РИАМО - 21 апр. Члены парламента Московской области оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое прошло в среду, с точки зрения его социальной направленности, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Глава государства много внимания в своем послании уделил вопросам, связанным со сферами образования и культуры, с развитием туристического потенциала российских регионов.

Строительство школ

Как отметил Путин, до конца 2024 года планируется построить 1,3 тыс. новых школ, также будет закуплено 16 тыс. школьных автобусов.

«В Московской области самый высокий темп строительства новых объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь школ и детских садов. Объекты отвечают самым высоким современным стандартам качества и технологических решений, это настоящие дворцы науки, спорта и творчества. Примером служат введенные объекты в Электростали, Орехово-Зуеве и других муниципалитетах», - отметила член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова.

Она добавила, что всего на территории региона до 2024 года планируется построить 97 школ, из них 34 должны быть введены в этом году. Ежегодный прирост числа учащихся в подмосковных школах составляет порядка 43 тыс. детей.

Поддержка колледжей и вузов

«Еще одно важное решение - платить по 5 тыс. кураторам групп в техникумах и колледжах. Эту тему неоднократно обсуждали в нашем комитете, поднимали вопрос в СМИ и на федеральном уровне. Я рад, что президент дал поручение о выделении таких денежных средств», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Также в стране свыше 100 вузов получат гранты более чем на 116 млн. рублей.

«Деньги пойдут на улучшение условий в образовательных учреждениях, на развитие науки, что никогда не бывает лишним. Также мы с коллегами обсуждали вопрос по увеличению бюджетных мест в государственных вузах - и сегодня президент тоже сделал на этом акцент, отметив, что 70% бюджетных мест должно быть именно в регионах», - считает зампредседателя комитета Алексей Мазуров.

Он подчеркнул, что возможность получать достойное бесплатное образование - это важно.

Горячие питание для школьников

Отдельный вопрос - организация горячего питания для школьников. В Московской области процесс был налажен еще в прошлом году - с 1 сентября 2020 года более 400 тыс. детей начали получать горячее питание.

Кроме того, силами исполнительной власти и депутатского корпуса Мособлдумы совместно с органами местного самоуправления регулярно проводится мониторинг столовых, проверка поставщиков.

«Не мене важное предложение, озвученное президентом – дать возможность студентам в путешествиях по стране жить в кампусах вузов. Уверена, что это значительно увеличит турпоток, в том числе и в Московскую область, где есть масса красивых мест и постоянно проводится масса интересных мероприятий», - отметила заместитель председателя комитета Марина Шевченко.

Главное из послания президента: бесплатная газификация и новые выплаты на детей>>

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

- Путин предостерег другие страны от перехода «красной черты» в отношении РФ. Он добавил, что в случае провокаций ответ России будет быстрым и жестким.

- Путин отметил, что Россия открыта для межгосударственного сотрудничества.

Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов.

- В России в скором времени запустят программу выдачи льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Это даст импульс к развитию туризма в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Правительство России должно разработать четкий план по газификации домохозяйств, которые до сих пор не имеют доступа к газовым трубам При этом за подводку коммуникаций к границам земельных участков в населенных пунктах граждане платить не должны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей. Он добавил, что в прошлом году в стране значительно увеличились бюджетные расходы, однако устойчивость экономики удалось сохранить.

- К 2024 году доля современного оружия и военной техники в войсках России составит почти 76%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

- Большинство госуслуг в РФ должно быть доступно онлайн через 3 года.

Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна без беготни по инстанциям, а просто по факту жизненной ситуации. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

- Российское здравоохранение должно строиться на современной технологической базе, при этом нельзя ослаблять внимание на повседневные проблемы, сообщил президент России Владимир Путин.

- Путин: России нужен щит биологической безопасности. Ученые должны быть готовы к появлению даже более опасной инфекции, чем коронавирус, заявил президент России Владимир Путин.

- Президент РФ предложил назначить выплату для беременных в трудном материальном положении. Он предложил предусмотреть для женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране в 6350 рублей в месяц.

- Около 45 тыс бюджетных мест создадут в вузах России за 2 года.

Не менее 70% из них отдадим именно в регионы России.

- Около 24 млрд рублей направят на обновление Домов культуры, музеев и библиотек в сельской местности, заявил президент России Владимир Путин.

- Целостную систему поддержки семей с детьми в РФ должны подготовить к 1 июля. Также необходимо принять дополнительные меры по поддержке родителей-одиночек, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин предложил установить доплаты для кураторов учебных групп техникумов. Он также предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

- Дополнительные возможности для студенческого туризма планируют создать в РФ. Президент РФ отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.

- Путин предложил провести выплаты по 10 тыс руб семьям со школьниками. Выплаты произведут в середине августа, а также предложил распространить данную меру на семьи, чьи дети только пойдут в первый класс.

- До конца 2024 года на территории России запланировано построить не менее 1,3 тыс. школ, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Одной из самых приоритетных целей государства является обеспечение роста реальных доходов граждан. В стране действует множество мер финансовой поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин поручил решить проблему с невыплатами алиментов.

Чувствительная для многих семей тема — взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. <...> Государство должно защитить права ребенка.

- Президент РФ предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря. Ранее президент предложил до конца года продлить программу по туристическому кешбэку.

- Сдерживание цен в России должно осуществляться рыночными методами, а не директивно, сообщил президент РФ Владимир Путин. Важно стимулировать бизнес и обеспечить рост реальных доходов граждан.

- Президент РФ предложил продлить 20%-ный возврат денежных средств на туристические поездки по России до конца 2021 года. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.

- Путин призвал запустить расширенные программы диспансеризации в РФ с 1 июля.

- Путин назвал демографическую ситуацию в России чрезвычайной. Сохранение народа России - главный приоритет государства, сообщил президент РФ.

- Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что не сомневался в успешном преодолении вызовов пандемии.