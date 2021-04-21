РИАМО - 21 апр. Полицейские раскрыли кражу 120 тыс. рублей в поезде Московского центрального кольца, по камерам они задержали мужчину, который залез в забытый в вагоне рюкзак и украл оттуда деньги, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Один из пассажиров МЦК, ехавший от платформы «Соколиная гора» до «Панфиловской» обратился в полицию и сообщил, что забыл в вагоне рюкзак, в котором лежат документы, вещи и 120 тыс. рублей. Рюкзак передали бригаде поезда в качестве утерянного багажа, но внутри него уже не было денег. По записи камеры удалось определить, что произошло.
По подозрению в краже полицейские задержали 52-летнего москвича. Он сознался в содеянном и рассказал, что 2 тыс. рублей потратил, а оставшиеся 118 тыс. рублей лежат у него дома.
В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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