РИАМО - 21 апр. Полицейские раскрыли кражу 120 тыс. рублей в поезде Московского центрального кольца, по камерам они задержали мужчину, который залез в забытый в вагоне рюкзак и украл оттуда деньги, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Один из пассажиров МЦК, ехавший от платформы «Соколиная гора» до «Панфиловской» обратился в полицию и сообщил, что забыл в вагоне рюкзак, в котором лежат документы, вещи и 120 тыс. рублей. Рюкзак передали бригаде поезда в качестве утерянного багажа, но внутри него уже не было денег. По записи камеры удалось определить, что произошло.

«В объектив камеры попал момент, как злоумышленник, обнаружив, что пассажир забыл на сиденье сумку, пересел к ней поближе и начал методично рыться внутри», - сообщает пресс-служба.

По подозрению в краже полицейские задержали 52-летнего москвича. Он сознался в содеянном и рассказал, что 2 тыс. рублей потратил, а оставшиеся 118 тыс. рублей лежат у него дома.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.