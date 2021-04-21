РИАМО - 21 апр. Высокое качество здравоохранения и социальной помощи, самоотверженность врачей и самодисциплина горожан позволили Москве избежать больших потерь в разгар пандемии коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поблагодарил врачей, ученых, волонтеров и всех россиян, кто включился в борьбу с коронавирусом. Глава государства также подчеркнул, что был твердо уверен в том, что страна преодолеет «ковидные» испытания.

«Пандемия стала тяжелым испытанием, но общими усилиями мы смогли сработать на опережение и предотвратить ее негативные последствия. Медики, ученые, социальные работники, педагоги, волонтеры, работники сельского хозяйства, производственной сферы, органов правопорядка – Владимир Путин поблагодарил каждого за вклад в борьбу с коронавирусом», - сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что в разгар пандемии Москва стала примером для мегаполисов мира.

«Высокое качество здравоохранения, самоотверженность врачей, оперативные и эффективные меры борьбы с опасным вирусом, социальная помощь, поддержка экономики, понимание и самодисциплина москвичей – все это помогло избежать больших потерь и постепенно вернуться к нормальной жизни», - отметил спикер Мосгордумы.

Он напомнил, что в связи с пандемией поддержку в разных формах получили свыше 8 млн москвичей и 43 тыс. столичных организаций.

Вместе с тем Шапошников согласился с утверждением президента, что еще рано терять бдительность. Единственной возможностью сдержать дальнейшее распространение коронавируса остается массовая вакцинация, и для этого в Москве созданы необходимые условия.

«Прививку можно сделать в поликлиниках, МФЦ, на дому и в десятках выездных пунктов вакцинации. Наша сознательность – путь к коллективному иммунитету и полной победе над пандемией. На сегодняшний день число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило миллион человек», - заключил Шапошников.

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