РИАМО - 21 апр. В первую неделю акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» из Подмосковья вывезли более 10 тыс. кг макулатуры, в ближайший месяц активисты примут участие во всероссийском этапе этого мероприятия, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

В экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!» городские округа Подмосковья соревнуются между собой в количестве сданной макулатуры. Газеты, книги, журналы, бумага, архивы, документы и кипованный гофрокартон принимают в проекте на вторичную переработку.

«В первую неделю в экогонку включились Балашиха, Долгопрудный, Лобня и Реутов. Всего о своем участии заявили 40 муниципалитетов региона. Акция продлится до 27 мая, после чего будут определены и награждены победители – городские округа, сдавшие больше всего вторсырья. Осенью 2020 года лидерами по сбору стали Краснознаменск, Электрогорск и Лотошино», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

За каждые 100 кг сданной макулатуры участники получат экобаллы. После подведения итогов их можно будет потратить на саженцы деревьев, набор книг или ценные призы.

Всероссийский проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!» существует с 2015 года. С 2018 года Главное управление социальных коммуникаций Московской области совместно с Общественной палатой Московской области проводит его на территории региона. За это время благодаря сданной макулатуре в Подмосковье сохранили 11 462 дерева.

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