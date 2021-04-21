РИАМО - 21 апр. МВД России рекомендует иностранцам, которые незаконно находятся на территории РФ, обратиться в подразделение министерства, чтобы продлить срок временного пребывания в стране, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Министерство внутренних дел страны принимает все необходимые меры для защиты прав и свобод иностранных граждан, их безопасности пребывания в РФ в условиях, связанных с распространением Covid-19.

В соответствии с указом президента РФ иностранцам, которые находятся на территории страны в нарушение порядка, установленного миграционным законодательством, предоставлена возможность урегулировать свое правовое положение без применения санкций.

Таким людям настоятельно рекомендуется обратиться в территориальные органы МВД России по месту нахождения. В отношении иностранных граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены необходимые разрешительные документы.

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