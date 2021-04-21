РИАМО - 21 апр. Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве перешла на летний график работы, но в некоторые дни фуникулер будет работать не по расписанию, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«3, 10 мая и 14 июня — выходные дни, 4, 11 мая — с 16:00 до 22:00, 15 июня — с 16:00 до 22:00», - сообщает пресс-служба.

Летний график работы Московской канатной дороги в 2021 году: понедельник - с 16:00 до 22:00, вторник, среда, четверг - с 11:00 до 22:00, пятница — с 11:00 до 23:00, суббота и праздничные дни - с 10:00 до 23:00, воскресенье — с 10:00 до 22:00.

Также на майских праздниках канатная дорога на Воробьевых горах станет загсом. 7 и 8 мая на фуникулере поженятся 650 пар. 8 мая может быть поставлен рекорд по одновременному бракосочетанию в воздухе, поэтому канатная дорога откроется только с 15:00.