РИАМО - 21 апр. Водителям столицы напомнили о перекрытиях городских улиц из-за подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ночь с 23 на 24 апреля техника будет перемещаться с парадной площадки в Алабино на улицу Нижние Мневники. На всем пути ее следования движение будет перекрываться, а парковка - запрещена.

27 и 29 апреля пройдут подготовительные мероприятия из-за которых также перекроют улицы в центре города. Ограничения будут вводиться еще и 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая.

Информацию обо всех ограничениях будет оперативно размещаться на едином транспортном портале.

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