РИАМО - 21 апр. В столице задержали 53-летнего ранее судимого мужчину, он подозревается в мошенничестве на сумму порядка 3,94 миллиона рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Согласно предварительной версии, аферист ввел в заблуждение своего знакомого. Он сказал потерпевшему, что занимается цветочным бизнесом и предложил ему вложить деньги для приобретения и реализации цветов. Помимо этого, злоумышленник пообещал, что будет заниматься делом сам и отдаст знакомому не только деньги, которые тот ему одолжил, но и дополнительные проценты за продажи.

После этого мужчина передал аферисту 3,932 миллиона рублей. После злоумышленник перестал отвечать на звонки и потерпевший обратился в полицию.

На текущий момент аферист находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Вымогательство».