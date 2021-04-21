РИАМО - 21 апр. Мосгосстройнадзор начинает комплексную проверку детского зоопарка на территории Московского зоопарка в центре столицы, сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора столицы.

Ранее застройщик подал извещение об окончании работ. По итогам проведенной проверки планируется принять решение о выдаче заключения соответствия объекта требованиям проектной документации. Работы проводят на Большой Грузинской улице, владение 8 в районе Пресненский за счет бюджета города.

Реконструкция проводится для создания досугового и информационного центра, который будет посвящен теме одомашненных животных и улучшению условий содержания животных. В рамках реализации проекта планируют создать обновленный детский зоопарк, который ответит современным требованиям по содержанию животных.

Детский зоопарк можно будет посетить в любую погоду и время года. Там же будут проводить образовательные и культурно-просветительские мероприятия.

Возведение и решения по благоустройству предполагаются на имеющей площадке детского зоопарка со стороны Садово-Кудринской улицы. Реконструкции подлежит часть зданий. Порядка 2 тыс. кв м составит суммарная площадь новых и реконструируемых объектов.

Во время работ зоопарк разделится на функциональные зоны, где разместятся входная зона отдыха, здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, экспозиция «разнообразие домашней птицы», домики для животных и птиц, информационный центр с кафе, всесезонная детская игровая площадка под открытым небом, зона отдыха рядом с выходом на Садовую-Кудринскую улицу с магазином непродовольственных товаров, павильоном охраны и киоском.

Также там планируют обустроить игровую площадку для коз, открытый вольер с альпаками, фонтан, пруды для уток, гусей.

Еще на объекте создадут разветвленную систему пешеходных маршрутов. Газоны будут устроены, кустарники высажены, имеющиеся деревья пересажены. Созданные рекреации будут тесно переплетаться с экспозиционной частью.