РИАМО - 21 апр. Загруженность столичных дорог в среду вечером достигла 7 баллов из 10 возможных, самые сильные заторы отмечаются в центре города и на кольцевых магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Транспортом перегружены северо-восток, север, юго-запад и юго-восток МКАД, Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

В центре города пробки отмечаются на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы, возле станций метро «Лубянка», «Китай-город», «Тверская», «Библиотека имени Ленина» и других.

Сильные заторы зафиксированы на улице Стромынке, проспекте Мира, Ленинградском шоссе, Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и так далее.

К 20 часам загруженность городских дорог снизится до 5 баллов, к 21 часу – до 3 баллов.