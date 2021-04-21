РИАМО - 21 апр. Волонтеры «Единой России» с начала пандемии коронавируса и по сей день оказывают помощь жителям Подмосковья. Об этом сообщил член генерального совета партии, руководитель подмосковного отделения «Молодой гвардии» Александр Толмачев.

«В течение года волонтеры подмосковной «Единой России», медики, активисты-единороссы делали все, чтобы жители Московской области могли чувствовать себя в безопасности. В каждом муниципалитете у нас есть партийный волонтерский штаб, активисты которого с самого начала пандемии помогали жителям региона», – сказал Толмачев.

По его словам, за многими волонтерами закреплены конкретные ветераны, пожилые люди, одинокие пенсионеры, которым нужна была помощь. Добровольцы ЕР оказывают ее и по сей день.

«Нам стратегически удалось сделать все, чтобы пандемия отступила», – подчеркнул Толмачев.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду поблагодарил врачей, ученых, волонтеров и всех россиян, кто включился в борьбу с коронавирусной инфекцией. Глава государства также подчеркнул, что был твердо уверен в том, что страна преодолеет «ковидные» испытания.

Вместе с тем президент призвал россиян не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности, также Путин призвал жителей пройти вакцинацию от коронавируса.

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