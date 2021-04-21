РИАМО - 21 апр. Мужчина получил 17 лет лишения свободы колонии строгого режима за убийство и изнасилование девушки в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел летом 2015 года. Девушка 1992 года рождения встретилась в одном из дворов в Сергиевом Посаде со своими знакомыми для совместного распития алкоголя.

После того, как компания разошлась, девушка встретила ранее незнакомого ей мужчину. Он предложил ей вместе выпить спиртные напитки.

«Придя на пустынный участок местности, мужчина изнасиловал потерпевшую, после чего, с целью сокрытия совершенного преступления, нанес ей не менее 10 ударов ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Удалось установить, что на теле и вещах погибшей обнаружены его генетические следы. Кроме этого, перед убийством потерпевшая вместе с ним попали под камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах, при изучении полученного видео, отец погибшей опознал свою дочь.

Во время расследования мужчина отрицал свою вину. Но следователем была собрана достаточная доказательственная база, что в итоге и легло в основу обвинения.