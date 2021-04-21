РИАМО - 21 апр. В Единой системе в сфере закупок появилось извещение о проведении торгов на строительство автомобильной дороги между А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» и Рогачевским шоссе, которую будут строить для Северного обхода Лобни, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект возведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева,

«Опубликована закупка на строительство автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» - Рогачевское шоссе», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Объезд будет примыкать к Дмитровскому шоссе в нескольких точках на протяжении дороги, а к Рогачевскому шоссе в районе улицы Краснополянская с устройством кольцевого пересечения путепровода. Также запланировано строительство четырех транспортных развязок.

Строительство Северного обхода Лобни поделено на пять этапов. Общая длина дороги составит 7 км. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.

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