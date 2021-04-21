РИАМО - 21 апр. Благодаря рассрочке бюджетного кредита регионы смогут направить высвободившиеся средства на развитие соцсферы. В Подмосковье это в первую очередь строительство школ и расселение ветхого жилья, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Субъектам России предоставят инфраструктурные кредиты на сумму 0,5 трлн рублей до 2023 года. Их ставка составит не более 3% годовых, срок погашения – 15 лет. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Рассрочка кредита, которую озвучил Владимир Путин позволит регионам высвободившиеся средства направить на решение социальных инициатив, о которых говорят на встречах жители – для Московской области, это, прежде всего, строительство школ и расселение ветхого фонда», — сказал Ефимов.

Он добавил, что в 2021 году общий объем расходов бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, составил 11,7 млрд рублей.

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