РИАМО - 21 апр. Согласно новому постановлению правительства, предприниматели, в том числе подмосковные, могут получить субсидию на трудоустройство официально безработного человека, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Субсидия будет выплачена три раза: по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства ранее безработного.

Выплачивать деньги будет фонд социального страхования Российской Федерации. На эти цели из федерального бюджета выделили 12 млрд рублей.

Чтобы получить субсидии, работодателю нужно направить заявление с указанием перечня свободных мест и вакантных должностей с использованием личного кабинета портала «Работа в России».

«В Подмосковье уровень регистрируемой безработицы составляет 2,33%. На учете в службе занятости состоят более 94 тыс. безработных, из них порядка 35 тыс. получают пособие», - рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.