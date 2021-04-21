РИАМО - 21 апр. Член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, координатор регионального партийного проекта «Добрая комната» Линара Самединова отметила, что инициатива президента РФ Владимира Путина о возврате половины стоимости путевки в летние детские лагеря крайне актуальна.

В среду Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Его речь в основном касалась внутренних вопросов страны.

«Путевки стоят достаточно дорого, в особенности, если семья многодетная и необходимо организовать детский отдых не одного ребенка, а нескольких. Реализация предложенной формы поддержки поспособствует увеличению количества организованных детей в летний период», – сказала Самединова.

Она отметила, что сейчас в Подмосковье проживает более 650 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет.

«В Подмосковье работает более 90 загородных лагерей, которые могут принять 288 тыс. ребят. Также более 44 тысяч детей ездят на побережье Черного и Азовского морей, свыше 12 тысяч – в оздоровительные учреждения за пределами России», – заключила Самединова.

«Единая Россия» ранее предложила распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря. Такое решение, считают в партии, поможет оздоровительным организациям получить меры господдержки, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома.