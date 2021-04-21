РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. В городском округе Люберцы капитально отремонтируют 115 многоквартирных домов, работы планируют завершить в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы ведутся общестроительные работы в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2021 год. Всего запланирован ремонт 115 многоквартирных домов: в Люберцах – 74, в Томилине – 9, в Малаховке – 8, в Октябрьском – 13, в Краскове – 11», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что фасады отремонтируют в 23 МКД, из них в Люберцах – 16, в Томилине – 1, в Малаховке – 1, в Краскове – 5. Балконы приведут в порядок в 8 домах, из них в Люберцах – 1, в Томилине – 2, в Малаховке – 1, в Краскове – 4. Кровлю отремонтируют в 66 МКД, в том числе в Люберцах – 38, в Томилине – 7, в Малаховке – 7, в Октябрьском – 13, в Краскове – 1.

Замену внутридомовых инженерных систем проведут в 11 домах, в том числе в 5 в Люберцах, в 2 в Томилине, в 4 в Краскове. Фундамент отремонтируют в 3 МКД, 2 из которых – в Люберцах и 1 – в Краскове. Новые лифты установят в 24 МКД, причем 77 – в 21 доме Люберец, 10 – в 3 домах Краскова.

«В настоящее время полностью выполнены работы в 25 МКД. Кровля отремонтирована в 2 МКД, фасады – в 2 МКД, внутридомовые инженерные системы в работе в 2 МКД. Капитальный ремонт на территории городского округа планируется завершить в 4 квартале 2021 года», – добавил Ружицкий.