РИАМО - 21 апр. Решение президента РФ Владимира Путина о предоставлении большинства госуслуг дистанционно в формате одного окна соответствует текущему запросу россиян, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

В среду Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В ходе выступления президент заявил, что через три года абсолютное большинство госуслуг должно предоставляться онлайн в режиме 24/7. Все федеральные выплаты и социальные услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без «беготни по инстанциям».

«Развитие современных технологий позволяет решить эту задачу в поставленные сроки и значительно облегчит гражданам страны решение многих «бумажных вопросов» в автоматическом, беззаявительном онлайн-режиме», - сказал Голубев.

Также в ходе выступления президент обратился к главам регионов, напомнив им о необходимости выстроить работу социальных учреждений исходя из повседневных потребностей семьи в целом и отдельного человека в частности.

Главное из послания президента: бесплатная газификация и новые выплаты на детей>>