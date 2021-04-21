РИАМО - 21 апр. Депутат Мособлдумы, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» Олег Рожнов отметил, что в своем послании президент РФ Владимир Путин высоко оценил культурную жизнь страны в период пандемии.

В среду президент России обратился с посланием Федеральному собранию.

«Она не остановилась (культурная жизнь во время пандемии – ред.), появились новые и интерактивные форматы общения со зрителем – и в рамках партпроекта «Единой России» в Московской области мы ставили новые постановки в онлайн-режиме», – сказал Рожнов.

Он добавил, что заявление президента о необходимости обновления домов культуры, музеев и библиотек по всей России крайне важное.

«По поручению президента на обновление будут выделены 24 млрд рублей. Это серьезные деньги, которые помогут восстановить и реконструировать учреждения и центры культурно-массовой и просветительской работы в небольших населенных пунктах. И тогда они вновь откроют двери для людей всех возрастов», – прокомментировал депутат.

Рожнов добавил, что реализация озвученных и действительно важных инициатив даст серьезный импульс для развития культуры в России.

«Единая Россия» добилась увеличения федеральной поддержки учреждений культуры в регионах в 2021 году. В частности, на текущий ремонт и материально-техническое оснащение сельских ДК и клубов из федерального бюджета выделено более 1,4 млрд рублей, еще более 3 млрд рублей — на капитальный ремонт сельских ДК.

Также 900 млн рублей было выделено на поддержку направлений «Театры малых городов» и «Театры — детям» и более 600 млн рублей — на поддержку муниципальных театров.

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