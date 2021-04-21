РИАМО - 21 апр. Пробки на дорогах столицы в среду вечером достигли 7 баллов из 10 возможных, значительные затруднения в движении наблюдаются на Третьем транспортном кольце и в центре города, следует из даннрвиса «Яндекс.Пробки».

В центре города парализовано движение на Лубянке, Чистых прудах и набережных Москвы-реки, а также в районе метро «Добрынинская».

На ТТК пробки почти по всей магистрали. Сильные затруднения в движении в Лефортовском тоннеле, а также на Нижегородской эстакаде. На МКАД пробки отмечаются на севере, юго-востоке и юго-западе.

Серьезные пробки на Проспекте Мира и Севастопольском проспекте, а также на пересечении Люсиновской улицы и Большой Тульской улицы.

К 19:00 загруженность сети вырастит до 8 баллов. Относительно свободно на дорогах станет после 20:00.