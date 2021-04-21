РИАМО - 21 апр. В пяти библиотеках подмосковного Реутова 23 апреля пройдет десятая Всероссийская акция «Библионочь», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Библионочь» приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Акция пройдет под девизом: «Книга – путь к звездам». В библиотеках Реутова запланированы несколько десятков мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах. Акция в учреждениях культуры городского округа стартует в 16:00.

В библиотеках Реутова пройдут мастер-классы, кино- и мультсеансы, выставки детского творчества, интерактивы, лотереи, флешмобы, книжные выставки, викторины, квизы, интеллектуальные игры и конкурсы.

Желающих принять участие в акции будут ждать в Центральной детской библиотеке в 17:00, в библиотеках на Молодежной улице и Юбилейном проспекте в 16:00, а в библиотеке на Некрасова мероприятия начнутся в 19:00. Кроме того, в социальной сети Instagram в аккаунте Центральной городской библиотеки (@biblioteki_reutov) в рамках акции пройдет ряд онлайн-мероприятий.