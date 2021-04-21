«Вопросы разные – трудоустройство, материальная помощь, неправильное, по мнению жителя, начисление за коммунальные услуги, отказ в выплате доплат в результате производственной травмы на территории Украины в годы СССР. Выслушал внимательно каждого жителя, дал необходимые консультации. Людям, нуждающимся в материальной помощи, окажем ее в ближайшее время. Попытаемся разобраться и помочь в ситуации, в которую попал бывший шахтер с травмой. Сложность заключается в очень ограниченном взаимодействии государственных структур Украины и России в настоящее время», – сказал Дениско.