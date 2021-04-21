РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско поможет жителю Люберец разобраться с повышенными платежами за услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба местного отделения партии.
Дениско провел очный прием населения в Люберецком отделении партии «Единая Россия». С различными просьбами и проблемами пришли семь человек.
«Вопросы разные – трудоустройство, материальная помощь, неправильное, по мнению жителя, начисление за коммунальные услуги, отказ в выплате доплат в результате производственной травмы на территории Украины в годы СССР. Выслушал внимательно каждого жителя, дал необходимые консультации. Людям, нуждающимся в материальной помощи, окажем ее в ближайшее время. Попытаемся разобраться и помочь в ситуации, в которую попал бывший шахтер с травмой. Сложность заключается в очень ограниченном взаимодействии государственных структур Украины и России в настоящее время», – сказал Дениско.
Он подчеркнул, что все обращения граждан находятся на личном депутатском контроле.
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