РИАМО - 22 апр. Сейчас за недобросовестную работу предприятий несет ответственность не государство, а СРО – саморегулируемые организации, которые также занимаются выдачей допусков на ту или иную деятельность.

Чтобы получить допуск СРО в Москве, компания должна соответствовать требованиям, установленным ГрК РФ, а также уплатить необходимые взносы. Эти платежи обязательны – из них будут компенсироваться убытки заказчикам, пострадавшим от действий исполнителей.

В зависимости от сферы деятельности предприятия выбирают свою СРО: строители – строительную, изыскатели – изыскательную, а проектировщики – объединения проектировщиков. Членство в СРО дает компаниям такие преимущества, как защита профессиональных интересов, возможность участвовать в тендерах и получать хорошие заказы.

Получить подробную информацию по вопросам, касающимся членства в СРО, помогут специалисты компании «СтройЮрист». Для этого нужно позвонить на номер 8-800-700-15-25 или связаться по электронной почте info@msk.stroyurist.ru.