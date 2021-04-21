РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. В парке «Малаховское озеро» Люберец белки начали приходить на угощения в построенные для них деревянные домики, в связи с этим жителям рассказали об их рационе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В бельчатники, которые устанавливали зимой, начали приходить на угощение белки. Посмотреть на пушистых красавиц можно в парке «Малаховское озеро». Покормить белок можно орехами, за исключением миндаля, пшеничным хлебом, семечками подсолнечника, морковью, капустой, сухофруктами, сушеными грибами, творогом, куриным яйцом.

В декабре 2020 года в парке «Малаховское озеро» стартовала ежегодная областная экологическая акция «Покорми птиц». В парковой зоне развесили 25 кормушек для птиц, установили два бельчатника. Все кормушки сделаны из натурального дерева.