РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 апр. В Домодедове полицейские задержали подозреваемого в краже 200 л бензина из бензобаков автомобилей каршеринга, сообщили в УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть полиции обратился представитель компании каршеринга с заявлением о том, что из бензобаков четырех автомобилей, принадлежащих сервису, похищено 200 л бензина.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и на автопарковке аэропорта Домодедово задержали 25-летнего уроженца одной из республик Закавказья, подозреваемого в совершении противоправного деяния.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.