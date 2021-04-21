РИАМО - 21 апр. 56-летний житель Подмосковья предстанет перед судом, обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что с 1993 года и до настоящего времени, то есть на протяжении 28 лет, обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии - «вор в законе», с криминальным прозвищем «Вася Бандит». Он неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства.

«Являясь лидером преступного мира, имея соответствующий криминальный статус, обвиняемый осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, разрешал споры и конфликты между различными субъектами преступной иерархии, в том числе между лидерами преступных групп, проводил «воровские суды» в местах лишения свободы и за их пределами, выносил «воровские приговоры», — говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемый оказывал криминальное покровительство и защиту от других криминальных структур за вознаграждение людям, осуществляющим незаконную деятельность по проведению азартных игр на территории Новосибирска и Новосибирской области.

Также он оказывал такое же покрывательство лицам, осуществляющим незаконную деятельность по продаже топлива на территории Егорьевска Московской области, а также намеревающимся совершать иные преступления.

Расследование дела представляло сложность в том, что практически все свидетели либо находились в СИЗО и боялись давать показания, либо отказывали в показаниях.