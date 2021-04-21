РИАМО - 21 апр. Послание президента России Владимира Путина является мощным импульсом для движения и для развития социальных программ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В среду Путин обратился с посланием Федеральному собранию. В этот раз оно в основном касалось внутренних вопросов страны.

«В условиях пандемии, в сложной экономической ситуации, когда лихорадит весь мир, наша страна не сворачивает социальные программы и планы развития. Для меня это самое важное в послании президента», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Градоначальник напомнил, что столица значительную часть бюджета тратит на социальную сферу. Также в городе продолжают крупные инфраструктурные проекты. Например, развитие Московского транспортного узла. Кроме того, главные векторы развития - цифровизация медицинских и государственных услуг, снижение вредных выбросов.

«Президент сказал, что мы не отступаемся от национальных целей и проектов. Это важный сигнал для всех: и региональных, и местных властей, для федеральных министерств и ведомств. Мы должны работать как единая команда. Сегодняшнее послание - мощный импульс, чтобы двигаться вперед», - резюмировал Собянин.

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