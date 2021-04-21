РИАМО - 21 апр. В Подмосковье при поддержке правительства РФ и «Газпрома» планируют раньше утвержденных сроков выполнить полную газификацию региона, в кратчайшие сроки будет разработана дорожная карта, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию сообщил, что правительство России должно разработать четкий план по газификации домохозяйств, которые до сих пор не имеют доступа к газовым трубам, при этом за подводку коммуникаций к границам земельных участков в населенных пунктах граждане платить не должны. Путин отметил, что правительству необходимо отработать все детали с ПАО «Газпром» и со всеми структурами, которые работают в этой сфере.

«По утвержденным планам Московской области, мы смогли бы выйти на полную газификацию региона к 2030 году, однако с учетом поручения президента при поддержке правительства РФ и «Газпрома» мы сможем значительно сократить эти сроки. Нет сомнений, что поручение президента будет выполнено», — сказал Баранов.

Он добавил, что в Подмосковье сейчас самый высокий процент газификации населения – 96,1% (в среднем по России – 70,4%). Каждый год в Подмосковье газифицируют 50 населенных пунктов общей численностью в 10 тыс. жителей. С начала программы газифицировали свыше 400 тыс. жителей.

На газификацию Подмосковья с 2021 по 2030 годы выделены дополнительные средства более чем в 34 млрд рублей. Дополнительно газифицируют свыше 184 тыс. жителей.

«Поддержка президента является для нас крайне важной, мы должны в кратчайшие сроки разработать дорожную карту с федеральным правительством и ПАО «Газпром» для сокращения сроков решения вопросов догазификации уже подключенных к сетям газоснабжения населенных пунктов, а также газификации малочисленных населенных пунктов», — заключил Баранов.

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