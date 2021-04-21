РИАМО - 21 апр. В 2020 году внутригородскими линиями речного транспорта в столице воспользовались около 800 тыс. пассажиров, что на 40% меньше показателя 2019 года, сообщил президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.
Он отметил, что такое падение пассажиропотока объясняется поздним открытием навигации в прошлом году, а также пандемией коронавируса.
В этом году первый этап речной навигации открылся в Москве 13 апреля. С 30 апреля в столице начнут работу круизные теплоходы.
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