РИАМО - 21 апр. В 2020 году внутригородскими линиями речного транспорта в столице воспользовались около 800 тыс. пассажиров, что на 40% меньше показателя 2019 года, сообщил президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

«Внутригородские перевозки упали меньше, чем круизные, у нас где-то падение составило порядка 40%. То есть в 2019 году на внутригородских линиях было перевезено порядка 1,3 млн пассажиров, а в 2020 году перевезли порядка 800 тысяч», - сказал Евдокимов.

Он отметил, что такое падение пассажиропотока объясняется поздним открытием навигации в прошлом году, а также пандемией коронавируса.

В этом году первый этап речной навигации открылся в Москве 13 апреля. С 30 апреля в столице начнут работу круизные теплоходы.

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