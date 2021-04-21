РИАМО - 21 апр. Со старта речной навигации 24 апреля в центре столицы будут работать порядка 80 теплоходов, все они представят разнообразную программу для туристов, сообщил президент московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

«Порядка 80 теплоходов будут работать в центре. Здесь же самое большое разнообразие того, что можно получить на теплоходе – от внутренних детских прогулок и, заканчивая вечерними дискотеками», - сказал Евдокимов.

Он отметил, что в Москве ведется активное развитие речного туризма.​

В этом году навигацию открывают в три этапа. С 13 апреля по реке ходят теплоходы, которые зимовали в границах города. 24 апреля откроют шлюзы. Тогда в столицу смогут попасть остальной речной транспорт. А 30 апреля на Северном речном вокзале откроют круизное судоходство.

Ранее рабочие закончили подготовку столичных причалов и набережных к навигации.

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