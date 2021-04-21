РИАМО - 21 апр. С 24 апреля запустят регулярный речной маршрут от подмосковных Химок до Северного речного вокзала в столице. Всего на Северном речном вокзале будет функционировать 20 прогулочных теплоходов, сообщил президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

«В этом году будет с 24 апреля запущен регулярный маршрут от Химок до Северного речного вокзала. <…> Если в обычные часы там будет поездка стоить в одну сторону 250 рублей, то в будние дни, в утренние и вечерние часы пик там поездка будет стоить 37 рублей, насколько я знаю, с возможностью оплаты картой «Тройка», - сказал Евдокимов.

Он добавил, что на Северном речном вокзале будет функционировать 20 прогулочных теплоходов.

Первый этап речной навигации открылся в Москве 13 апреля. В столице уже курсируют теплоходы, которые зимовали в границах города.

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