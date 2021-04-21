РИАМО - 21 апр. Неустойчивая погода наблюдается на этой неделе в Московском регионе, пик холода приходится на среду, а в четверг и пятницу придет потепление, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в среду утром в Москве прошел снег. Но уже 22 и 23 апреля будет значительно теплее. 22 апреля температура воздуха поднимется до плюс 14... плюс 16 градусов в Москве и плюс 12 ... плюс 17 градусов в области, что в среднем на 6 градусов выше месячной нормы. Ночью температура опустится до плюс 3... плюс 5 градусов в городе и от 0 до плюс 5 градусов в Подмосковье.

23 апреля ожидаются переменчивые дожди, которые усилятся к вечеру. При этом будет тепло: плюс 15... плюс 17 градусов днем в столице и плюс 14... плюс 19 градусов в области, ночью в Москве ожидается плюс 5...плюс 7 градусов, а в области плюс 2...плюс 7 градусов.

Выходные тепло не принесут. Большой циклон над Нечерноземьем будет закрывать небо дождевыми облаками, а холодная погода с частыми дождями будет сохраняться. 24 апреля днем в столице ожидается не выше плюс 10 градусов, и плюс 7... плюс 12 градусов по области.

Ночью на 25 апреля в регионе ожидаются заморозки.

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