РИАМО - 21 апр. Движение автомобилей будет ограничено в районах Южнопортовый, Кузьминки, Текстильщики, Люблино, Печатники и Нижегородский с 30 апреля по 24 мая из-за закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро и организации компенсационных автобусов для пассажиров, сообщает пресс-служба московского Дептранса.
Движение в районе закрытых станций будет осложнено, особенно в часы пик. Водителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты, не мешать работе городского транспорта и по возможности отказаться поездок в зону перекрытий.
Ситуационный центр ЦОДД и экипажи Дорожного патруля ЦОДД будут следить и принимать меры, чтобы автобусы ходили по выделенным полосам без задержек. Например, по данным выделенным полосам и по существующей на Люблинской улице нельзя будет ездить таксистам.
Все ограничения можно посмотреть на Едином транспортном портале. Информация также появится на дорожных табло. В зависимости от ситуации могут вводиться новые ограничения движения.
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