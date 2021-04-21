РИАМО - 21 апр. Движение автомобилей будет ограничено в районах Южнопортовый, Кузьминки, Текстильщики, Люблино, Печатники и Нижегородский с 30 апреля по 24 мая из-за закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро и организации компенсационных автобусов для пассажиров, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

С 1 по 23 мая будет закрыт участок «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро для прокладки тоннеля БКЛ. В этот период для пассажиров запустят временные автобусы по выделенным полосам.

Движение в районе закрытых станций будет осложнено, особенно в часы пик. Водителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты, не мешать работе городского транспорта и по возможности отказаться поездок в зону перекрытий.

Ситуационный центр ЦОДД и экипажи Дорожного патруля ЦОДД будут следить и принимать меры, чтобы автобусы ходили по выделенным полосам без задержек. Например, по данным выделенным полосам и по существующей на Люблинской улице нельзя будет ездить таксистам.

Все ограничения можно посмотреть на Едином транспортном портале. Информация также появится на дорожных табло. В зависимости от ситуации могут вводиться новые ограничения движения.

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