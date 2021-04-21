РИАМО - 21 апр. С 30 апреля в столице начнут работу круизные теплоходы, которые представят новые программы, сообщила журналистам генеральный директор по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.
Она добавила, что будет запущен новый маршрут – это круиз из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с заходом в Ладожский шхер.
Гончарова отметила, что в новую программу также добавлен формат «Сценического плавания».
Первый этап речной навигации открылся в Москве 13 апреля. В столице уже курсируют теплоходы, которые зимовали в границах города.
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