РИАМО - 21 апр. С 30 апреля в столице начнут работу круизные теплоходы, которые представят новые программы, сообщила журналистам генеральный директор по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

«Скоро в Москве, 30 апреля, пойдут первые теплоходы уже в круизы. Несколько компаний будет отправлять свои теплоходы в весьма праздничном режиме», - сказала Гончарова.

Она добавила, что будет запущен новый маршрут – это круиз из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с заходом в Ладожский шхер.

Гончарова отметила, что в новую программу также добавлен формат «Сценического плавания».

Первый этап речной навигации открылся в Москве 13 апреля. В столице уже курсируют теплоходы, которые зимовали в границах города.

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