РИАМО - 21 апр. Два автомобиля столкнулись в районе столичного Митина на Пятницком шоссе около дома 39, авария стала причиной пробки, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Пятницком шоссе в районе д. 39 столкнулись 2 автомобиля. Движение затруднено на 1,5 км в сторону центра. Пожалуйста, объезжайте», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» загруженность столичных дорог составляет 6 баллов.

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