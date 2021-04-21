В среду, 21 апреля, Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. Большая часть речи была посвящена вопросам здравоохранения и социальной сферы. Президент предложил возвращать гражданам половину стоимости за путевки в детские лагеря и объявил о дополнительных мерах поддержки для детей из неполных семей. Об этих и других итогах послания президента читайте в материале РИАМО.

Пандемия и вакцина

Президент начал свою речь с освещения темы коронавируса, вспомнив сложности, с которыми нашей стране пришлось столкнуться в 2020 году.

Владимир Путин отметил: «Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты».

Владимир Путин призвал население прививаться, а органы власти – обеспечить условия для формирования осенью коллективного иммунитета.

«Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», – сказал Путин.

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Демография и здоровье

Глава государства отметил, что наша страна столкнулась с коронавирусом в тот момент, когда «совпали, наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века». Президент заявил, что стратегия России заключается в выходе на устойчивый рост численности населения и увеличении продолжительности жизни. Задача – сделать так, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

Также президент призвал уделить особое внимание восстановлению здоровья людей после пандемии, в частности, расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля 2021 года для всех возрастов. Правительству Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням органов дыхания, злокачественным новообразованиям, гепатиту C.

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Расширение программы туристического кешбэка

Президент предложил как минимум до конца года продлить программу туристического кешбэка, по которой гражданам возвращается 20% затрат на поездку. Также программу предлагается расширить за счет детского и студенческого отдыха.

«Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь», – сказал Владимир Путин.

Также он отметил, что нужно сформировать условия для студенческого туризма: в частности, обеспечить путешествующей молодежи проживание в студенческих общежитиях в других регионах в летний период, уже в этом году запустив соответствующий пилотный проект.

Предложены и поощрения для молодых волонтеров, олимпиадников, участников проекта «Россия – страна возможностей». Для них программа возврата средств будет действовать даже в высокий сезон.

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Поддержка беременных и семей с детьми

Президент заявил, что к 1 июля должна быть выстроена целостная система поддержки семей с детьми.

В частности, дополнительная выплата вводится для школьников, воспитывающихся в неполных семьях. С 1 июля неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет будут получать дополнительно 5 650 рублей в месяц (в среднем по стране).

Также поддержат женщин, ждущих ребенка и испытывающих материальные трудности. Таким беременным, вставшим на учет в ранние сроки, назначат выплаты в среднем в 6 350 рублей в месяц (после 6-й недели беременности).

Еще одна массовая выплата коснется родителей школьников, в том числе будущих первоклашек. 10 тысяч рублей единовременно им выплатят в середине августа.

Изменения коснутся и выплат по больничным для молодых мам. Владимир Путин обратил внимание на то, что больничные выплаты у молодых родителей получаются низкими, так как зависят от трудового стажа. Он предложил оплачивать уход за дошкольником в 100-процентом размере.

«Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 процентов от заработка», – сказал президент.

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Регулирование цен и поддержка бизнеса

Владимир Путин обратил внимание на рост цен, «съедающий» доходы граждан, и подчеркнул, что регулировать его будут рыночными методами. Устанавливать цены на продовольствие директивно власти не будут.

К концу 2021 года президент поручил правительству восстановить рынок труда, а в течение месяца – предложить новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Глава государства сказал, что поддерживать нужно тех предпринимателей, которые вкладываются в развитие компаний, а не просто выводят прибыль.

Также предложено упростить валютный контроль для несырьевого экспорта.

Бюджетные места в вузах и надбавки для преподавателей техникумов

В высших учебных заведениях в предстоящие два года появятся еще 45 тысяч бюджетных мест. В первую очередь это коснется регионов – на развитие более 100 региональных вузов в 2021–2024 годах потратят 116,2 миллиардов рублей. В том числе 10 миллиардов рублей выделят на капремонт и оснащение педагогических вузов.

Кроме того, кураторам учебных групп техников и колледжей установят выплату в 5 000 рублей, аналогичную надбавке для классных руководителей в школе.

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Научные разработки

Президент напомнил, что нынешний год объявлен Годом науки и технологий, и отметил важность этих направлений. По его словам, в ближайшие несколько лет на гражданские научные исследования направят 1,63 триллиона рублей.

Путин сообщил, что значимым для страны является обеспечение независимого производства вакцин и лекарств.

«В случае появления инфекции такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству», – поставил задачу президент.

Период достижения таких целей – 2030 год, но, как подчеркнул Владимир Путин, чем раньше, чем лучше.

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Экология и принцип «загрязнитель платит»

Также президент уделил внимание изменению климата и важности снижения объемов углеродных выбросов. Так, в городах со сложной экологической обстановкой должны ввести квоты на выбросы.

Также, по словам президента, нельзя допускать ситуаций, аналогичных случаям в Норильске и Усолье-Сибирском. Он попросил ускорить принятие закона о личной ответственности собственников предприятий за вред, нанесенный окружающей среде, а также уже в 2021 году ввести механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию упаковки.

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Поддержка регионов

Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить предложения, как обеспечить долгосрочную устойчивость региональных финансов. В частности, президент предложил принять меры по поддержке регионов с большим долгом.

«Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», – сказал глава государства.

Также регионы получат не менее 500 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. При этом большую сумму смогут получить регионы, проводившие более взвешенную финансовую политику и имеющие меньше долгов.

Потратить деньги можно будет на реализацию крупных проектов, например, на строительство опорных магистралей. В частности, Путин предложил продлить строящуюся автомагистраль Москва – Казань до Екатеринбурга. Весь проект планируется завершить за три года.

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Бесплатная газификация

Также президент поручил правительству совместно с региональными властями разработать четкий план газификации домохозяйств.

«За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны», – подчеркнул Путин.

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Международные вопросы и вооружение

Владимир Путин отметил, что Россия ведет себя «в высшей степени сдержанно» и даже скромно с партерами на международной арене, несмотря на «недружелюбные акции и откровенное хамство». По его словам, наша страна хочет иметь добрые отношения со всеми. Однако, если западные страны решаться пересечь красные линии, «ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким».

«Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», – подчеркнул президент.

В завершение речи Владимир Путин рассказал о российском вооружении. К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, сообщил президент. А в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%.

Как лидер в создании боевых систем нового поколения, Россия предлагает партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности. В частности, Путин выразил надежду на личную встречу государств ядерной пятерки.