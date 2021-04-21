РИАМО - 21 апр. На торгах на выполнение ремонта дорог в Чехове выявили нарушение, выданы предписания о его устранении, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение ООО «МАС-Строй» на действия комиссии по осуществлению закупок управления благоустройства администрации Чехова, МКУ Чехова «Центр конкурентных закупок». Согласно жалобе организатор торгов неправомерно признал заявки участников не соответствующими требованиям аукционных документаций и отказал им в участии в торгах.

Антимонопольная служба изучила аргументы сторон и пришла к выводу, что отказ был неправомерным.

Управление благоустройства и МКУ «Центр конкурентных закупок» получили предписания об обязательном устранении нарушений.