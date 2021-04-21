РИАМО - 21 апр. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию было максимально сосредоточено на внутренней повестке и касалось главным образом социальной сферы и жизни россиян.

«Как отметил президент, высшим национальным приоритетом любого государства должно быть сбережение его народа, и для России это — непоколебимая истина. После тяжкого 2020-го года многие вопросы и темы социального блока встали перед нами с новой остротой, поэтому глава государства поручил разработать комплексную программу социальной поддержки граждан», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что уже предусмотрен целый блок выплат, например, семьям с детьми-школьниками и детям из неполных семей, беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также необходимо сделать более доступным детский отдых, выстроить на качественно новом уровне работу школ и поликлиник.

«Медицина, наука и образование, экология, экономика — эти сферы также должны находиться в зоне самого пристального внимания, так как напрямую связаны с главной целью — повышением качества и уровня жизни граждан», — отметил глава областного парламента.

По словам Брынцалова, не остался без внимания и вопрос развития субъектов. В ближайшее время по всей стране начнут реализовываться новые инфраструктурные проекты в таких сферах, как: жилищно-коммунальная и дорожно-транспортная инфраструктура, благоустройство и комплексное развитие территорий, культура и туризм. На это предусмотрены колоссальные средства – регионам выделят порядка 500 млрд руб.

Задачи

«Все поставленные задачи предстоит сообща решать всем ветвям и уровням власти. Безусловно, социальная политика является приоритетом и в Московской области: в нашем регионе реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми, пожилых граждан, инвалидов и других льготных категорий», — сказал Брынцалов, добавив, что все указания президента лягут в основу работы над бюджетом Подмосковья на 2022 год.

По его словам, многое из того, что было озвучено президентом, уже нашло свое отражение в работе партии «Единая Россия».

Именно партия выступала с предложением полностью оплачивать больничные по уходу за ребенком родителям дошкольников, предусмотреть пособие для женщин за постановку на учет в ранние сроки беременности, выделить допфинансирование на закупку школьных автобусов и обновить автопарк скорой помощи в регионах, обеспечить для живущих в частных домах граждан бесплатное подведение газа до границы участка.

«Все эти идеи появились не просто так — они были подсказаны нашими избирателями, и то, что президент услышал нас и поддержал, говорит о том, что мы нашли работающий механизм решения первостепенных для наших граждан проблем. Все озвученное и нашедшее поддержку главы государства ляжет в основу партийной программы на предстоящих этой осенью выборах», — заключил Брынцалов.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

- Путин предостерег другие страны от перехода «красной черты» в отношении РФ. Он добавил, что в случае провокаций ответ России будет быстрым и жестким.

- Путин отметил, что Россия открыта для межгосударственного сотрудничества.

Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов.

- В России в скором времени запустят программу выдачи льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Это даст импульс к развитию туризма в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Правительство России должно разработать четкий план по газификации домохозяйств, которые до сих пор не имеют доступа к газовым трубам При этом за подводку коммуникаций к границам земельных участков в населенных пунктах граждане платить не должны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей. Он добавил, что в прошлом году в стране значительно увеличились бюджетные расходы, однако устойчивость экономики удалось сохранить.

- К 2024 году доля современного оружия и военной техники в войсках России составит почти 76%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

- Большинство госуслуг в РФ должно быть доступно онлайн через 3 года.

Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна без беготни по инстанциям, а просто по факту жизненной ситуации. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

- Российское здравоохранение должно строиться на современной технологической базе, при этом нельзя ослаблять внимание на повседневные проблемы, сообщил президент России Владимир Путин.

- Путин: России нужен щит биологической безопасности. Ученые должны быть готовы к появлению даже более опасной инфекции, чем коронавирус, заявил президент России Владимир Путин.

- Президент РФ предложил назначить выплату для беременных в трудном материальном положении. Он предложил предусмотреть для женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране в 6350 рублей в месяц.

- Около 45 тыс бюджетных мест создадут в вузах России за 2 года.

Не менее 70% из них отдадим именно в регионы России.

- Около 24 млрд рублей направят на обновление Домов культуры, музеев и библиотек в сельской местности, заявил президент России Владимир Путин.

- Целостную систему поддержки семей с детьми в РФ должны подготовить к 1 июля. Также необходимо принять дополнительные меры по поддержке родителей-одиночек, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин предложил установить доплаты для кураторов учебных групп техникумов. Он также предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

- Дополнительные возможности для студенческого туризма планируют создать в РФ. Президент РФ отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.

- Путин предложил провести выплаты по 10 тыс руб семьям со школьниками. Выплаты произведут в середине августа, а также предложил распространить данную меру на семьи, чьи дети только пойдут в первый класс.

- До конца 2024 года на территории России запланировано построить не менее 1,3 тыс. школ, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Одной из самых приоритетных целей государства является обеспечение роста реальных доходов граждан. В стране действует множество мер финансовой поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин поручил решить проблему с невыплатами алиментов.

Чувствительная для многих семей тема — взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. <...> Государство должно защитить права ребенка.

- Президент РФ предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря. Ранее президент предложил до конца года продлить программу по туристическому кешбэку.

- Сдерживание цен в России должно осуществляться рыночными методами, а не директивно, сообщил президент РФ Владимир Путин. Важно стимулировать бизнес и обеспечить рост реальных доходов граждан.

- Президент РФ предложил продлить 20%-ный возврат денежных средств на туристические поездки по России до конца 2021 года. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.

- Путин призвал запустить расширенные программы диспансеризации в РФ с 1 июля.

- Путин назвал демографическую ситуацию в России чрезвычайной. Сохранение народа России - главный приоритет государства, сообщил президент РФ.

- Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что не сомневался в успешном преодолении вызовов пандемии.