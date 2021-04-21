РИАМО - 21 апр. Гражданский форум развития здравоохранения «Подмосковье. Здоровье» пройдет во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске 23 апреля, сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

Форум пройдет с 13 до 16 часов. Требуется регистрация.

На мероприятии обсудят проблемы здравоохранения и пути их решения. Жители Волоколамска, Шаховской и Лотошина обсудят эти вопросы с министром здравоохранения Подмосковья Светланой Стригунковой, министром правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатериной Швелидзе, представителями Общественной палаты Московской области, главами округов и главврачами медучреждений.

На форуме обсудят работу медицинских учреждений городских округов, поговорят об оказании скорой медицинской помощи, стационарной помощи, а также получении льготных лекарств.

По итогам мероприятия будут даны поручения для решения поднятых жителями проблем.