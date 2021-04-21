РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 апр. Стартовал конкурс на строительство поликлиники на 400 посещений в микрорайоне Южный подмосковного Домодедова, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

«Опубликована закупка на строительство поликлиники на 400 посещений в смену в городском округе Домодедово», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Поликлиника возводится с целью повышения доступности и улучшения качества первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, а также развития сети амбулаторно-поликлинических учреждений Домодедова.

По проекту планируется построить пятиэтажное здание с подвальной частью и техническим верхним этажом. Связь между этажами будет соединяться 4 лестничными клетками и 5 грузовыми лифтами.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.