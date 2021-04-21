РИАМО - 21 апр. В честь 60-летия пилотируемой космонавтики в Сети появилась виртуальная выставка «Первый: Гагарин и Куба». Посмотреть цифровую выставку можно по ссылке.

Выставка организована Российским обществом дружбы с Кубой (РОДК) совместно с ИТ-компанией RUVENTS на базе российской технологии «Цифровой выставочный центр». Основой для создания виртуальной экспозиции послужили снимки из фотоальбома «Непобедимые-3. К 85-летию Ю. А. Гагарина». Посетители 3D-выставки могут посмотреть совместные фотографии Гагарина с Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой и многие другие.

Юрий Гагарин в 1961 году стал первым кавалером национального ордена Республики Куба «Плайя-Хирон», а в 1964-1968 годах был первым президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы (ВОСКД). При его непосредственном участии были определены цели, направления и принципы деятельности ВОСКД, сформированы его структура и кадровый потенциал.

«Юрий Гагарин, триумфально посетивший около 30 стран, мог возглавить любое общество дружбы. Он выбрал Кубу. Три визита на Кубу, дружба с легендарными Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой, встречи с кубинцами, работа в ВОСКД стали яркой страницей его жизни», — отметили авторы проекта.

Российское общество дружбы с Кубой как преемник ВОСКД хранит память о своем первом президенте и его вкладе в создание основ и традиций советско- и российско-кубинской дружбы.