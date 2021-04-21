РИАМО - 21 апр. Сотрудники 224-й пожарной части «Мособлпожспаса» обнаружили и спасли лесного ежа во время тушения возгорания в гаражном кооперативе городского округа Коломна, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели заметили движение со стороны задней стены гаража во время тушения. Когда специалисты остудили металлическую стену, то обнаружили под ней ежа, который запутался в бытовом мусоре.

«Ликвидировав возгорание, пожарные забрали лесного жителя в подразделение, где обработали ему небольшие порезы на лапках. Накормив ежа печеньем и молоком, огнеборцы выпустили зверя в естественную среду обитания», – сказал начальник караула Александр Потапов.

Подмосковные спасатели регулярно оказывают помощь не только людям и домашним животным, но и обитателям дикой природы, попавшим в тяжелую ситуацию.