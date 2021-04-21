РИАМО - 21 апр. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Одинцове (78) и Раменском округе (59), по всей области за сутки выявили 586 случаев, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая инфицирования за сутки не выявили во Власихе, в Бронницах, Зарайске, Звездном городке, Истре, Волоколамске, Лобне, Клину, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Молодежном, Протвине, Рошале, Пущине, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Ступине, Электрогорске, Чехове.

По одному случаю выявили в Можайске, Талдоме, Фрязине, Шаховской, по два случая выявили в Балашихе, Орехово-Зуеве, Лотошине, Луховицах, Серпухове, Рузе, по три случая выявили в Шатуре, Кашире, Дубне, по четыре - в Коломне, Воскресенске.

По пять случаев выявили в Электростали, Ивантеевке, Химках, по шесть - в Озерах, Домодедове, по семь - в Егорьевске, Краснознаменске, Щелкове, по восемь - в Дзержинском, Черноголовке, девять - в Жуковском.

По 10 случаев выявили в Богородском округе, Лыткарине, 13 - в Подольске, по 14 - в Пушкине, Реутове, 16 - в Ленинском округе, 17 - в Наро-Фоминске.

21 случай выявили в Дмитрове, 23 - в Сергиевом Посаде, 29 - в Красногорске, 32 - в Долгопрудном, 43 - в Королеве, 44 - в Люберцах, 57 - в Мытищах.

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