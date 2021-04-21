РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. В Центральном парке Люберец 1 мая состоится II открытый турнир по силовому экстриму «Мир, стронг, май», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На турнире по силовому экстриму выступят спортсмены из пяти регионов России. Ожидается приезд рекордсменов мира. Жителей и гостей Люберец приглашают посетить уникальное спортивное мероприятие.

Начало концертной программы в 11:00, соревнований – в 12:00.

Организаторами турнира являются Физкультурно-спортивная организация «Люберецкая сила» при поддержке Федерации силового экстрима России, Федерации силовых видов спорта России и администрации городского округа Люберцы.