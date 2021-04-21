РИАМО - 21 апр. В рамках реконструкции платформы Каланчевская Рижского направления МЖД поезда МЦД-2 в сторону Нахабина не будут на останавливаться там с 1 по 10 мая в связи с монтажом пешеходного моста, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Посадка и высадка с платформы №2 будет временно остановлена.

За это время пешеходный мост будет продлен над новой платформой и четвертым главным путем и устроен спуск для выхода на Комсомольскую площадь. Поскольку земляное полотно, на котором расположены четвертый путь и новая платформа, выше уровня деревянной платформы и старых путей, надстраиваемая часть моста также будет выше.

Для того, чтобы пройти с высокой части моста на низкую, сделают переходную площадку с лестницей и сходом на деревянную платформу.

Мост также будет выполнять транзитную функцию, по нему можно будет перейти с Комсомольской площади на Каланчевскую улицу, а также спуститься к платформам.

На самой платформе завершают укладку гранитной плитки и ведут монтаж навеса от осадков. Открыть новую платформу для пассажиров планируют в конце мая.

Одновременно с этим строят подэстакадный вестибюль. На части, которая находится под четвертым главным путем и новой платформой со стороны Комсомольской площади, большая часть конструктивных работ закончена. В июле начнется строительство вестибюля со стороны Каланчевской улицы.

Пассажиров просят планировать поездку заранее и отнестись с пониманием к временным работам.

Дата перехода на реверсивное движение будет объявлена отдельно.

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