РИАМО - 21 апр. Орнитологам удалось заснять, как в природно-историческом парке «Царицыно» на Нижнем Царицынском пруду редкие птицы чомги начали свои грациозные брачные танцы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Изящная пернатая птица чомга занесена в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости. Птицы известны своими красивыми брачными играми, которые проходят в воде.

«Самец выныривает перед самкой и начинает грациозные танцы. Пара в вертикальном положении кружится, птицы размахивают и распушают крылья, в такт двигают шеями. Если ухаживания приняты – самец ныряет вглубь водоема, собирает из водорослей букет и преподносит его своей избраннице», - говорится в сообщении.

Брачный сезон у чомг будет продолжаться еще 2-3 недели. Потом пара начнет строить плавучее гнездо.

Чомга имеет необычный внешний вид. На голове у нее находится широкий рыжий капюшон из перьев с черными пучками сверху, которые похожи на рожки. Птица охотится за рыбой и личинками насекомых, поэтому ей приходится нырять на глубину до 25 м. По размеру чомга довольно большая птица. Пернатые весят от 600 г до 1,5 кг, а размах крыльев составляет до 70 см у самцов.

Птицы предпочитают жить в больших чистых водоемах с заросшими тростником. В Москве их встречали в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино» и «Косинский», а также в лесопарке Кусково. В 2020 году в Москве эти птицы вывели 26 птенцов в 11 выводков.

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